Ankara Keçiörengücü evinde Sivasspor ile berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

5. dakikada Süleyman Luş'un arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Odishe Roshi'nin bekletmeden vuruşunda top direkten döndü.

48. dakikada Alcidio Raice'nin orta alandan sol tarafa gönderdiği pasla buluşan Francis Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

73. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Gökay meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Samet Özkul, Ömer Yasin Gezer

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Yunus Bahadır, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 61), Halil Can Ayan (Alcidio Raice dk. 46), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 79), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Jefforson, Yunus Metin, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir, Amilton (Emre Gökay dk. 66), Oğuzhan Aksoy (Charilaos Charisis dk. 90+6), Yusuf Cihat Çelik (Salih Kavrazlı dk. 58), Valon Ethemi (Burak Kapacak dk. 58), Ebrima Ceesay (Yılmaz Cin dk. 90+6)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Turan Tuzlacık, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Francis Ezeh (dk. 48) (Ankara Keçiörengücü) Emre Gökay (dk. 73) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Osman Zeki Korkmaz (dk. 78) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Amilton, Yusuf Çağlar Kefkir, Ebrima Ceesay, Salih Kavrazlı (Sivasspor), İbrahim Akdağ, Wellington (Ankara Keçiörengücü)