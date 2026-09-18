Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri...
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı Bandırmaspor - Ümraniyespor karşılaşmasıyla başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede iki takım da haftaya galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 18 Eylül Cuma günü 1. Lig'de iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçında saat 16.00'da Bandırmaspor, Ümraniyespor'u konuk edecek.
BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak.
BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bandırmaspor - Ümraniyespor karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.
BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ