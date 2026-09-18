Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. İşte Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri...