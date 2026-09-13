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Sivasspor-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Muğlaspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Sivasspor-Muğlaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Sivasspor-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Muğlaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Muğlaspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Sivasspor-Muğlaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

SİVASSPOR-MUĞLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Muğlaspor maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

SİVASSPOR-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Muğlaspor maçı saat 17.00'de başlayacak.

SİVASSPOR-MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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#Sivasspor #TRT Spor
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