Sivasspor-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor-Muğlaspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Muğlaspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Sivasspor-Muğlaspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...