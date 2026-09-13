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Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Pesic ve Anziani'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi.

Giriş Tarihi:
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük ile Manisa FK, 1-1 berabere kaldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Uğur Sarı, Azad İlhan

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Verde), Traore, Emre Akbaba, Cenk Tosun (Dk. 66 Tiagu Çukur), Pesic

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 87 Lemina), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 54 Fırat İnal), Toure, Benrahou (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Sylla

Goller: Dk. 31 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Anziani (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 79 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 90+2 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)

#Manisa FK #Cenk Tosun
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