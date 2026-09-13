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Bursaspor ile TURKA Esenler Erokspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile TURKA Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Bursaspor ile TURKA Esenler Erokspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile TURKA Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor ile TURKA Esenler Erokspor 2-2 berabere kaldı.

Bursaspor'un gollerini 16. dakikada Kelechi Iheanacho ve 20. dakikada Lincoln Henrique attı. TURKA Esenler Erokspor'un gollerini 18. dakikada Mikail Okyar ve 50. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 16 puana yükseldi. TURKA Esenler Erokspor ise ligde 5. beraberliğini aldı ve 5 puana yükseldi.

#Lincoln Henrique #Bursaspor
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