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Bursaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Bursaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor evinde Esenler Erokspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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