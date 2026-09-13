Bursaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bursaspor-Esenler Erokspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...
Bursaspor-Esenler Erokspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor evinde Esenler Erokspor'u ağırlıyor. Futbolseverler ise Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte müsabakaya dair tüm detaylar...
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Bursaspor-Esenler Erokspor maçı 13 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bursaspor-Esenler Erokspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
BURSASPOR-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele beIN SPORTS Max 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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