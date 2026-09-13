Bursaspor-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor-Esenler Erokspor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk ediyor. Futbolseverler ise Bursaspor-Esenler Erokspor karşılaşmasının saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu merak ediyorlar. İşte mücadelenin yayın bilgileri ve tüm detayları...