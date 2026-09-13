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Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı.

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Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 13. dakikada Valon Ethemi kaydederken konuk ekibin golünü 33. dakikada Ahmet Engin attı.

Bu sonuçla birlikte Ekenler Beton Sivasspor, ligde 4. beraberliğini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Mağluspor ise 6 maçlik yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 10'a çıkardı.

#BG Grup 4 Eylül Stadyumu #Muğlaspor
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