Alagöz Holding Iğdır FK evinde hata yapmadı! Mardin 1969 Spor'u tek golle devirdi

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 57. dakikada penaltıdan Alim Öztür kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK 15 puana yükselirken Mardin 1969 Spor 12 puanda kaldı.

Ligin sonraki haftasında Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşacak. Mardin 1969 Spor ise sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk edecek.



Stat: Aktepe

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Akıllı, Tuncay Ercan

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Devran Şenyurt (Dk. 36 Hüseyin Karabey), Alim Öztürk, Kouagba, Soner Gönül, Gökcan Kaya, Doğan Erdoğan (Dk. 86 Bacuna), Crociata, Serdar Gürler (Dk. 70 Özder Özcan), Afena-Gyan (Dk. 86 Arda Öztürk), Arda Çolak (Dk. 70 Leon Çalışkan)

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Dk. 66 Kerim Alıcı), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan (Dk. 53 Adem Eren Kabak), Wilks (Dk. 66 Ahmet Ülük), Teklic, Denic (Dk. 81 Osman Yıldırım), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 52 Dimitrov), Kayode

Gol: Dk. 57 Alim Öztürk (penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 28 Devran Şenyurt, Dk. 45 Soner Gönül, Dk. 74 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 52 Eray Korkmaz, Dk. 56 Uğur Adem Gezer (Mardin 1969 Spor)