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Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf

Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)

#Halil Can Ayan
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