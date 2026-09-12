Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü yenişemedi
Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın
Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf
Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)