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Boluspor ve Orfa Yapı Pendikspor’dan 1 puan

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Boluspor ile Orfa Yapı Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Boluspor ve Orfa Yapı Pendikspor’dan 1 puan

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor maçı 1-1 berabere bitti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker, Mehmet Şengül, Harun Reşit Güngör

Boluspor: Tafas, Cuesta, Ahmet Can Özdemir (Dk. 67 Arda Tuğra Saygı), Canberk Özdemir, Bartu Göçmen, Escobar (Dk. 75 Zeki Dursun), Tolunay Artuç, Nurettin Korkmaz (Dk. 46 Mustafa Alptekin Çaylı), Muhammed Mert (Dk. 75 Ege Özkayımoğlu), Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 86 Deniz Yıldız), Rivas

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Soldo, Abifade (Dk. 84 Furkan Doğan), Berkay Sülüngöz, Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir, Efehan Pekdemir (Dk. 42 Susak), Hrelja (Dk. 84 Yekta Sönmez), Hakan Yeşil (Dk. 62 Emrah Başsan), Thuram

Goller: Dk. 37 Rivas (Boluspor), Dk. 66 Hrelja (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Ahmet Can Özdemiri Dk. 89 Canberk Özdemir (Boluspor), Dk. 45 Emre Koyuncu, Dk. 90 Kerem Kalafat (Pendikspor)

#Pendikspor #Boluspor
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