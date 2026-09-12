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Bodrum FK’den 4 gollü zafer! Fatih Terim tribünde

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Batman Petrolspor’u 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Aboubakar ve Fernando’nun öne çıktığı mücadeleyi tribünden takip eden Fatih Terim, karşılaşma boyunca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Giriş Tarihi:
Bodrum FK’den 4 gollü zafer! Fatih Terim tribünde

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Bodrum FK sahasında Batman Petrolspor'u 4-0 mağlup etti.

FATİH TERİM TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum Futbol Kulübü - Batman Petrolspor maçını tribünden izledi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bodrum FK ile Batman Petrolspor arasında Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Teknik Direktör Fatih Terim de takip etti. Terim, müsabakayı locadan izlerken, taraftarlar deneyimli teknik adama yoğun ilgi gösterdi.
Bodrum FK’den 4 gollü zafer! Fatih Terim tribünde - 1
Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Ali Vardar, Oğuzhan Yazır

Bodrum FK: Sousa, Ali Şahin Yılmaz, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Moreira (Dk. 62 Mustafa Erdilman), Ege Bilsel (Dk. 74 Kenan Fakılı), Loshaj (Dk. 62 Ege Arslan), Yusuf Sertkaya, Emre Kaplan (Dk. 74 Furkan Apaydın), Fernando, Aboubakar (Dk. 88 Kerem Kayaarası)

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mert, Doria, Ömürcan Artan (Dk. 90 Mücahit Albayrak), Jin-Ho, Pedrinho (Dk. 46 Cordova), Cissokho, Benny, Biron (Dk. 59 Gökhan Altıparmak), Polat Yaldır (Dk. 90 David)

Sarı kartlar: Dk. 51 Moreira, Dk. 55 Emre Kaplan, Dk. 60 Berşan Yavuzay, Dk. 82 Sousa (Bodrum FK)

Goller: Dk. 32 Aboubakar, Dk. 45+3 Fernando, Dk. 48 Ege Bilsel, Dk. 65 Fernando (Bodrum FK)
Bodrum FK’den 4 gollü zafer! Fatih Terim tribünde - 2

#Batman Petrolspor #Fatih Terim #A Milli Futbol Takımı #Bodrum Futbol Kulübü #Ümit Öztürk
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