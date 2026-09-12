Bodrum FK’den 4 gollü zafer! Fatih Terim tribünde

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Batman Petrolspor’u 4-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Aboubakar ve Fernando’nun öne çıktığı mücadeleyi tribünden takip eden Fatih Terim, karşılaşma boyunca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.