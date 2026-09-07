Esenler Erokspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maç öncesinde "Esenler Erokspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Esenler Erokspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. İki takımın da puan hedeflediği mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. ETurka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor maçına dair tüm bilgiler haberimizde...
ESENLER EROKSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor-Kayserispor maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi Ali Yılmaz olarak açıklandı.
ESENLER EROKSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor-Kayserispor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ESENLER EROKSPOR'UN HEDEFİ GALİBİYET
Ev sahibi Esenler Erokspor, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada Kayserispor karşısında üç puan arayacak. İstanbul temsilcisi, ligde üst sıralara yaklaşmak için kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Esenler Erokspor, 5. haftada Bodrum FK deplasmanına konuk olmuş ve karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ev sahibi ekip, Kayserispor karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkış yakalamak istiyor.
KAYSERİSPOR DEPLASMANDA PUAN ARIYOR
Kayserispor ise sezona iyi başlayan ekiplerden biri olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralarda yer alırken Esenler Erokspor deplasmanından da puan veya puanlar çıkarmayı amaçlıyor.
Kayserispor, 5. haftada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
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