Esenler Erokspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Esenler Erokspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada iki ekip de üç puan için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise maç öncesinde "Esenler Erokspor-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.