Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor, sahasında kritik üç puan için mücadele ederken Iğdır FK ise deplasmanda galibiyet hedefliyor. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "İstanbulspor-Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

İstanbulspor-Iğdır FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İstanbulspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşacak. İstanbulspor-Iğdır FK maçı öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. İstanbulspor-Iğdır FK maçına dair tüm bilgiler haberimizde...

İSTANBULSPOR-IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Iğdır FK maçı, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'in 6. haftasındaki mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

İSTANBULSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR'UN HEDEFİ GALİBİYET

İstanbulspor, ligde geride kalan haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-siyahlı ekip, Iğdır FK karşısında sahasında kazanarak puan hanesini yükseltmeyi hedefliyor.

İstanbulspor'un sezon başındaki maçlarında aldığı sonuçlar dikkat çekti. Sarı-siyahlılar ilk haftalarda puan kayıpları yaşarken, Iğdır FK karşılaşması öncesinde galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Güncel fikstür bilgisine göre İstanbulspor, 7 Eylül'de Iğdır FK'yı konuk edecek.

IĞDIR FK DEPLASMANDA ÜÇ PUAN ARIYOR

Alagöz Holding Iğdır FK ise İstanbulspor deplasmanına moralli geliyor. Iğdır FK, 3 Eylül'de oynanan 5. hafta karşılaşmasında Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte konuk ekip İstanbulspor karşılaşması öncesinde önemli bir galibiyet elde etti.

Iğdır FK, deplasmanda İstanbulspor'u mağlup ederek üst sıralardaki konumunu güçlendirmek ve 6. hafta sonunda hanesine üç puan daha yazdırmak istiyor.

İSTANBULSPOR-IĞDIR FK MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-İZLE)