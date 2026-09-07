CANLI | Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı avantajlı kapatmak istiyor. Peki Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...