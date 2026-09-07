CANLI | Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı avantajlı kapatmak istiyor. Peki Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
Manisa FK-Bursaspor maçını takip etmek için tıklayın!
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesinde özellikle "Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Manisa FK-Bursaspor canlı izle" sorularına yanıt arıyor. Peki Manisa FK-Bursaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
MANİSA FK-BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Manisa FK-Bursaspor maçı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
MANİSA FK-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Manisa FK-Bursaspor karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
MANİSA FK-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
MANİSA FK-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Mücadele 7 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak.
MANİSA FK-BURSASPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...