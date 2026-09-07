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Bursaspor uzatmalarda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Manisa FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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Bursaspor uzatmalarda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, rakibini 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 90+2. dakikalarda Kelechi Ineanacho kaydetti. Manisa FK'nın 20. dakikada Cheikne Sylla ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

IHEANACHO ŞOV SÜRÜYOR

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, çıktığı 6. maçta 8. golünü atarak yükselişini sürdürdü.

Bursaspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken, bu sezonki 2. yenilgisini alan Manisa FK, 8 puanda kaldı.

#Manisa FK #Bursaspor
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