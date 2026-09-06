Batman Petrolspor- Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Batman Petrolspor-Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saati, yayın kanalı, stadyumu ve tüm maç detayları haberimizde.