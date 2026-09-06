Batman Petrolspor- Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Batman Petrolspor-Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmanın saati, yayın kanalı, stadyumu ve tüm maç detayları haberimizde.
Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları futbolseverlere önemli mücadeleler sunuyor. Batman Petrolspor ile Fatih Karagümrük de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Batman Petrolspor-Karagümrük maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
Batman Petrolspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Batman Stadyumu'nda oynanacak.
BATMAN PETROLSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek.
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