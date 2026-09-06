Muğlaspor, Vanspor FK karşısında puanı son dakikalarda kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Muğlaspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Muğlaspor ile Vanspor FK 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada Vanspor'un gollerini 2 kez Jürgen Bardhi kaydetti. Muğlaspor'un golleri ise İlkan Sever ve 89. dakikada Korede Osundina'dan geldi.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Muğlaspor, ligdeki puanını 9'a yükseltti. Yeşil-beyazlılar, geriye düştüğü karşılaşmada son dakikada bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Vanspor ise 6. hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.

TRENDYOL 1. LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Vanspor FK ise sahasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.