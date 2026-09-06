Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverlerin gündeminde. Antalyaspor-Sivasspor maçının tüm yayın detayları belli oldu.

Antalyaspor-Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran mücadelede Antalyaspor ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesi öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Antalyaspor ile Sivasspor arasındaki Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşması 6 Eylül Pazar günü oynanacak. Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçına dair tüm bilgiler A Spor'da...

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS MAX 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇ GÜNÜ! 🦂



🆚 Sivasspor

⏰ 20.00

🏟️ ADO Antalya Stadyumu

📺 TRT Spor & beIN Sports MAX 2

📲 #ANTvSVS pic.twitter.com/1xMndIbSNi — Antalyaspor (@Antalyaspor) September 5, 2026

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak.

➡️ Sıradaki Maç



⚽️ Trendyol 1. Lig | 6. Hafta

🆚 Antalyaspor - Ekenler Beton Sivasspor

🗓️ 6 Eylül 2026 Pazar

🕗 20.00

🏟️ ADO Antalya Stadyumu



📺 TRT Spor | beIN SPORTS MAX 2 | tabii



📲 #ANTvSVS | #GösterGücünü ❤️🤍 pic.twitter.com/gcSeJLNYeZ — Sivasspor (@Sivasspor) September 5, 2026

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇINI TRT SPOR YAYINLAYACAK MI?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Kaan Kara düdük çalacak.

ANTALYASPOR-SİVASSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN (TIKLA-İZLE)