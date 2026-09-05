Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecekler. Bu kritik mücadele Balıkesir'de oynanacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
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PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Pendikspor-Ümraniyespor maçı 5 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 20.00'de oynanacak.
PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Pendikspor-Ümraniyespor maçı Bein Sports Max 1'de canlı olarak yayınlanacak.
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