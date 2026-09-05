Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...