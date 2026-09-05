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Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Pendikspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecekler. Bu kritik mücadele Balıkesir'de oynanacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Pendikspor-Ümraniyespor maçı 5 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 20.00'de oynanacak.

PENDİKSPOR-ÜMRANİYESPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor-Ümraniyespor maçı Bein Sports Max 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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#Boluspor #Balıkesir #İstanbul
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