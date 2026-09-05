Bandırmaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Balıkesir'de oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Bandırmaspor-Boluspor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...