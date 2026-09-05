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Bandırmaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Balıkesir'de oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Bandırmaspor-Boluspor maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Bandırmaspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecekler. Bu kritik mücadele Balıkesir'de oynanacak. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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BANDIRMASPOR-BOLUSPOR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Boluspor maçı 5 Eylül Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da oynanacak.

BANDIRMASPOR-BOLUSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor-Boluspor maçı TRT SPOR'da canlı olarak yayınlanacak.

#Boluspor #Balıkesir #Bandırmaspor
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