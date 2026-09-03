Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Bodrum FK-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle detayları...
Bodrum FK-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor karşılaşması 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 20.00 olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. Lig 5. hafta programında yer alan karşılaşma, haftanın kapanış mücadelesi olarak oynanacak. Futbolseverlerin en çok araştırdığı "Bodrum FK-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu.
BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor arasındaki Trendyol 1. Lig 5. hafta mücadelesi TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati 20.00 olarak açıklandı.
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