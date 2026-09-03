Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Bodrum FK-Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle detayları...