Bursaspor Ivan Saranic’i transfer etti!

Bursaspor, transfer döneminin son saatlerinde Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961’den sağ kanat oyuncusu Ivan Saranic’i kadrosuna kattı.

1. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı ekip, 5. haftada İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, transfer döneminin bitimine kısa süre kala hücum hattına takviye yaptı. Bursaspor, Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Istra 1961 forması giyen Ivan Saranic ile anlaşma sağladığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1'inci Lig için belirlediği 6+2 yabancı kuralı kapsamında genç yabancı statüsünde yer alan 2003 doğumlu futbolcu, hücum hattında her iki kanatta da görev yapabiliyor.