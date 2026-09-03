Bursaspor, İstanbulspor'a karşı evinde doludizgin!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri; 45. ve 77. dakikalarda Kelechi Iheanacho, 58. dakikada Halil Akbunar ve 67. dakikada (kendi kalesine) Duran Şahin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bursaspor, ligdeki 5 maçta 4. galiibyetini aldı ve 12 puanla 2. sırada bulunuyor. İstanbulspor ise 2 puanla 19. sırada yer alıyor.