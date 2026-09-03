6 gollü maçta Manisa FK'ya karşı kazanan Alagöz Holding Iğdır FK!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri; 9. dakikada Loic Kouagba, 16. dakikada Alim Öztürk(P), 25 ve 65. dakikalarda Felix Afena-Gyan'dan gelirken Manisa FK'nın golleri 45+7. dakikada Julien Anziani ve 89. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, üst üste 2. galibiyetini alarak ligde 9 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı. Manisa FK ise ligde 3 maçtır galip gelememiş oldu. Ege ekibi, 6 puanla 9. sırada bulunuyor.