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6 gollü maçta Manisa FK'ya karşı kazanan Alagöz Holding Iğdır FK!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

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6 gollü maçta Manisa FK'ya karşı kazanan Alagöz Holding Iğdır FK!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK'yı 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri; 9. dakikada Loic Kouagba, 16. dakikada Alim Öztürk(P), 25 ve 65. dakikalarda Felix Afena-Gyan'dan gelirken Manisa FK'nın golleri 45+7. dakikada Julien Anziani ve 89. dakikada Yusuf Talum kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK, üst üste 2. galibiyetini alarak ligde 9 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı. Manisa FK ise ligde 3 maçtır galip gelememiş oldu. Ege ekibi, 6 puanla 9. sırada bulunuyor.

#Manisa FK #Alagöz Holding Iğdır FK
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