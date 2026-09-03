Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Bursaspor-İstanbulspor maçı saat, kanal ve canlı yayın bilgileri...

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Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Bursaspor, İstanbulspor'u sahasında konuk edecek. Bursaspor-İstanbulspor maçı 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi. Bursaspor'un resmi paylaşımında da maçın 3 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de oynanacağı duyuruldu. Futbolseverlerin en çok araştırdığı "Bursaspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu.

BURSASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-İstanbulspor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

BURSASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak Bursaspor-İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BURSASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

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