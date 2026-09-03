Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Manisa FK karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Iğdır FK - Manisa FK maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK'yı konuk edecek. Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK karşılaşması 3 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 17.00 olarak açıklandı. Karşılaşmanın hakemi Süleyman Bahadır olacak. Futbolseverlerin en çok araştırdığı "Iğdır FK - Manisa FK maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte, Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK maçı detayları...

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK - Manisa FK maçı saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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