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Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçında gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligde galibiyet sevinci yaşayamazken 4 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı. Turka Esenler Erokspor ise aynı şekilde galibiyet hasretini sürdürerek puanını 4 yaptı ve 15. sırada yer aldı.

#Bodrum FK
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