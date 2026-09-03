Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor maçında gol sesi çıkmadı!
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK ile Turka Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, ligde galibiyet sevinci yaşayamazken 4 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı. Turka Esenler Erokspor ise aynı şekilde galibiyet hasretini sürdürerek puanını 4 yaptı ve 15. sırada yer aldı.