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Rey Manaj Sivasspor'a Mardin 1969 Spor karşısında puanı getirdi!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 Spor 2-2 berabere kaldı.

Giriş Tarihi:
Rey Manaj Sivasspor'a Mardin 1969 Spor karşısında puanı getirdi!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Ekenler Beton Sivasspor'un golleri 62. ve 71. dakikalarda Rey Manaj'dan gelirken Mardin 1969 Spor'un gollerini 35. dakikada Tonio Teklic ve 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ekenler Beton Sivasspor, puanını 3'e yükseltti. Mardin 1969 Spor ise 8 puana çıktı.

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