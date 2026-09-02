Rey Manaj Sivasspor'a Mardin 1969 Spor karşısında puanı getirdi!
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 Spor 2-2 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya geldi.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.
Ekenler Beton Sivasspor'un golleri 62. ve 71. dakikalarda Rey Manaj'dan gelirken Mardin 1969 Spor'un gollerini 35. dakikada Tonio Teklic ve 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ekenler Beton Sivasspor, puanını 3'e yükseltti. Mardin 1969 Spor ise 8 puana çıktı.