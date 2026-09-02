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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Metro Holding Kayserispor'a karşı puanı 90+3'te kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Metro Holding Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

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Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Metro Holding Kayserispor'a karşı puanı 90+3'te kurtardı!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Metro Holding Kayserispor'un golü 53. dakikada Taulant Seferi'den gelirken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün skorunu 90+3. dakikada Davide Biraschi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Metro Holding Kayserispor, puanını 10'a çıkartırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 8 puana yüksellti.

#Taulant Seferi
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