Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Metro Holding Kayserispor'a karşı puanı 90+3'te kurtardı!
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Metro Holding Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Metro Holding Kayserispor'un golü 53. dakikada Taulant Seferi'den gelirken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün skorunu 90+3. dakikada Davide Biraschi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Metro Holding Kayserispor, puanını 10'a çıkartırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 8 puana yüksellti.
#Taulant Seferi