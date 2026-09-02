Sivasspor Mardin 1969 Spor maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Sivasspor Mardin 1969 Spor maçıyla ilgili tüm detaylar...

Sivasspor - Mardin 1969 Spor maçını takip etmek için tıkla!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek Sivasspor ile Mardin 1969 Spor, sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir üç puanın sahibi olmak istiyor. Ligin henüz başında oynanacak mücadele, iki takımın sezon hedefleri açısından da önem taşıyor. Sivasspor kendi sahasında avantajını kullanarak taraftarının önünde kazanmayı hedeflerken, Mardin 1969 Spor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte Ekenler Beton Sivasspor - Mardin 1969 Spor maçının saati, yayın kanalı ve canlı izleme seçenekleri...

SİVASSPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Mardin 1969 Spor karşı karşıya gelecek. Sivasspor Mardin 1969 Spor maçı 2 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak.

➡️ Sıradaki Maç



⚽️ Trendyol 1. Lig | 5. Hafta

🆚 Ekenler Beton Sivasspor - Mardin 1969 Spor

🗓️ 2 Eylül 2026 Çarşamba

🕗 20.00

🏟️ BG Grup 4 Eylül Stadyumu



📺 TRT Spor | beIN SPORTS MAX 1 | tabii



📲 #SVSvMAR | #GösterGücünü ❤️🤍 pic.twitter.com/CVmImOmoVP — Sivasspor (@Sivasspor) September 1, 2026

SİVASSPOR - MARDİN 1969 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Sivasspor Mardin 1969 Spor karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig | 5. Hafta 🔴🔵



🆚 Sivasspor

📅 2 Eylül Çarşamba

🕖 20.00

🏟️ 4 Eylül Stadyumu

📱 #SİVASvMARDİN pic.twitter.com/ltfnROsNF5 — Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) September 1, 2026

SİVASSPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor Mardin 1969 Spor maçının yayın bilgileri de belli oldu. Karşılaşma TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR MARDİN 1969 SPOR MAÇI CANLI İZLE