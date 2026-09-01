CANLI | Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Boluspor - Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Boluspor ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları...
Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Özellikle "Boluspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta?", "Boluspor - Ankara Keçiörengücü hangi kanalda?" ve "Boluspor - Ankara Keçiörengücü canlı izle" aramaları öne çıkıyor.
BOLUSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?
Boluspor - Keçiörengücü maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig mücadelesi TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)
1 EYLÜL 2026 TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 1 Eylül Salı günü dört karşılaşma oynanıyor.
Günün programında:
16.00: Bandırmaspor - Antalyaspor / TRT Spor
17.00: Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor / TRT Spor
20.00: SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor / TRT Spor
20.00: Boluspor - Keçiörengücü / TRT Spor
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📣 Takımımız, Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde sahasında A. Keçiörengücü'nü ağırlıyor.— Boluspor (@Boluspor) August 31, 2026
📆 1 Eylül 2026 Salı
🕤 20.00
🏟️ Bolu Atatürk Stadyumu
🎟️ Passo#BSvAKG pic.twitter.com/8EGdcwn3ox
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MAÇ GÜNÜ!— Keçtaş Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) August 31, 2026
🏆Trendyol 1.Lig 5. Hafta
🆚 Boluspor
🏟Bolu Atatürk Stadı
🕙20:00
📺TRT Türk#SaldırKeçiörengücü pic.twitter.com/BHevhwU9Ll