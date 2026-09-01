CANLI | Boluspor-Ankara Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor - Keçiörengücü maçı için geri sayım başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanacak mücadele 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Boluspor ile Keçiörengücü arasındaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme detayları...