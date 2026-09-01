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SMS Grup Sarıyerspor-Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarıyer - Pendikspor maçı için heyecan başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Sarıyer - Pendikspor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

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SMS Grup Sarıyerspor-Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. İki İstanbul temsilcisi, 1 Eylül 2026 Salı günü sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Sarıyer - Pendikspor maçı saat kaçta?", "Sarıyer - Pendikspor hangi kanalda?" ve "Sarıyer - Pendikspor canlı izle" soruları geliyor. Sarıyer - Pendikspor maçının detayları A Spor'da...

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Pendikspor maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

1 EYLÜL 2026 TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'de 1 Eylül Salı günü dört karşılaşma oynanacak. Günün programında Bandırmaspor - Antalyaspor, Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor, SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor ve Boluspor - Keçiörengücü mücadeleleri bulunuyor.

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR'DA

İki takımın karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT Spor ekranlarını açabilecek.

SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

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