Sarıyer - Pendikspor maçı için heyecan başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Sarıyer - Pendikspor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler...

SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. İki İstanbul temsilcisi, 1 Eylül 2026 Salı günü sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Sarıyer - Pendikspor maçı saat kaçta?", "Sarıyer - Pendikspor hangi kanalda?" ve "Sarıyer - Pendikspor canlı izle" soruları geliyor. Sarıyer - Pendikspor maçının detayları A Spor'da...

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer - Pendikspor maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

1 EYLÜL 2026 TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI

Trendyol 1. Lig'de 1 Eylül Salı günü dört karşılaşma oynanacak. Günün programında Bandırmaspor - Antalyaspor, Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor, SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor ve Boluspor - Keçiörengücü mücadeleleri bulunuyor.

SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR'DA

İki takımın karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT Spor ekranlarını açabilecek.

SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET

Evimiz maça hazır! 💙🤍



🏆 Trendyol 1. Lig - 5. Hafta

🆚 Pendikspor

📍 Yusuf Ziya Öniş

🕤 20.00

📺 TRT Spor | tabii#MartıRuhu pic.twitter.com/ThzlXVVfdd — SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) August 31, 2026

Bugün günlerden Pendikspor ❤️🤍



🏆 Trendyol 1. Lig

🗓 5. Hafta

🆚 SMS Grup Sarıyer

🕖 20.00

🏟 Yusuf Ziya Öniş Stadı

📺 beIN Sports 2, TRT Spor, tabii

📲 #SARvPEN#SemtBizimAşkBizim pic.twitter.com/TlM2Ej4BLo — Pendikspor (@PendiksporK) August 31, 2026