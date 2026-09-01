SMS Grup Sarıyerspor-Orfa Yapı Pendikspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarıyer - Pendikspor maçı için heyecan başladı. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Salı günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Sarıyer - Pendikspor maçı canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair merak edilenler...
SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor mücadelesi için geri sayım sona erdi. İki İstanbul temsilcisi, 1 Eylül 2026 Salı günü sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında ise "Sarıyer - Pendikspor maçı saat kaçta?", "Sarıyer - Pendikspor hangi kanalda?" ve "Sarıyer - Pendikspor canlı izle" soruları geliyor. Sarıyer - Pendikspor maçının detayları A Spor'da...
SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Sarıyer - Pendikspor maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
1 EYLÜL 2026 TRENDYOL 1. LİG MAÇLARI
Trendyol 1. Lig'de 1 Eylül Salı günü dört karşılaşma oynanacak. Günün programında Bandırmaspor - Antalyaspor, Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor, SMS Grup Sarıyerspor - Orfa Yapı Pendikspor ve Boluspor - Keçiörengücü mücadeleleri bulunuyor.
SARIYER - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR'DA
İki takımın karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de TRT Spor ekranlarını açabilecek.
SARIYERSPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET
Evimiz maça hazır! 💙🤍— SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) August 31, 2026
🏆 Trendyol 1. Lig - 5. Hafta
🆚 Pendikspor
📍 Yusuf Ziya Öniş
🕤 20.00
📺 TRT Spor | tabii#MartıRuhu pic.twitter.com/ThzlXVVfdd
Bugün günlerden Pendikspor ❤️🤍— Pendikspor (@PendiksporK) August 31, 2026
🏆 Trendyol 1. Lig
🗓 5. Hafta
🆚 SMS Grup Sarıyer
🕖 20.00
🏟 Yusuf Ziya Öniş Stadı
📺 beIN Sports 2, TRT Spor, tabii
📲 #SARvPEN#SemtBizimAşkBizim pic.twitter.com/TlM2Ej4BLo