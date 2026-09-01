CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Muğlaspor maçı için futbolseverlerin bekleyişi sona eriyor. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki mücadele 1 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Eminevim Ümraniyespor ile Muğlaspor arasındaki karşılaşmanın yayın kanalı ve canlı izleme detayları merak ediliyor.

Giriş Tarihi:
Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Eminevim Ümraniyespor ile Muğlaspor kozlarını paylaşacak. 1 Eylül 2026 Salı günü oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. "Ümraniyespor - Muğlaspor maçı saat kaçta?", "Ümraniyespor - Muğlaspor hangi kanalda?" ve "Ümraniyespor - Muğlaspor canlı izle" aramaları karşılaşma öncesinde öne çıkarken, maçın yayın programı belli oldu.

ÜMRANİYESPOR - MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - MUĞLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR - MUĞLASPOR MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ (TIKLA-TAKİP ET)

ASpor CANLI YAYIN

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Bandırmaspor Antalyaspor maçı detayları
Sonraki Haber
Bandırmaspor Antalyaspor maçı detayları