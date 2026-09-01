Eminevim Ümraniyespor - Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Muğlaspor maçı için futbolseverlerin bekleyişi sona eriyor. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasındaki mücadele 1 Eylül Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Eminevim Ümraniyespor ile Muğlaspor arasındaki karşılaşmanın yayın kanalı ve canlı izleme detayları merak ediliyor.