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Orfa Yapı Pendikspor 10 kişi kaldı, SMS Grup Sarıyer 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Orfa Yapı Pendikspor 10 kişi kaldı, SMS Grup Sarıyer 3 puanı kaptı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer, Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Emrullah Baydar, Emrah Ünal, Anıl Çiftçi

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 62 Furkan Gedik), Poko (Dk. 62 Tunahan Ergül), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 62 Doğancan Davas), Efecan Karaca (Dk. 86 Yağız Şen), Batuhan Kör (Dk. 87 Thiam)

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 90 Burak Gültekin), Bekir Karadeniz (Dk. 90 Manga), Hakan Yeşil (Dk. 90 Onuralp Çakıroğlu), Yekta Sönmez (Dk. 60 Susak), Abifade, Thuram (Dk. 73 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 66 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 72 Tunahan Ergül (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 49 Furkan Doğan (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Cebrail Karayel, Dk. 45+2 Silva (SMS Grup Sarıyer), Dk. 14 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor)

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