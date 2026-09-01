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Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nden Bolu'da kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor'u Mame 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Giriş Tarihi:
Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nden Bolu'da kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir

Boluspor: Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf

Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım (Boluspor) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

#Boluspor
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