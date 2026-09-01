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Muğlaspor'dan İstanbul'da 3 puan

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Giriş Tarihi:
Muğlaspor'dan İstanbul'da 3 puan

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)

Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)

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