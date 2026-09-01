Muğlaspor'dan İstanbul'da 3 puan
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, Eminevim Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)
Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)