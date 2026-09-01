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Antalyaspor deplasmanda güldü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi:
Antalyaspor deplasmanda güldü!

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın

Antalyaspor: Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)

Gol: Dk. 5 Soner Dikmen (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen (Antalyaspor)

#Bandırmaspor
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