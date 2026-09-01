Bandırmaspor ile Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler yayın kanalını araştırıyor. İşte Bandırmaspor-Antalyaspor maçı yayın bilgileri...

Bandırmaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Bandırmaspor - Antalyaspor maçı için geri sayım sona erdi. İki takım, 1 Eylül 2026 Salı günü kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında "Bandırmaspor - Antalyaspor maçı saat kaçta?", "Bandırmaspor - Antalyaspor hangi kanalda?" ve "Bandırmaspor Antalyaspor canlı izle" aramaları geliyor. Mücadelenin yayın programı ise belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT tarafından paylaşılan yayın programına göre karşılaşma TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bandırmaspor - Antalyaspor maçına dair detaylar haberimizde...

BANDIRMASPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor - Antalyaspor maçı 1 Eylül 2026 Salı günü saat 16.00'da başlayacak.

BANDIRMASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Bandırmaspor - Antalyaspor maçının yayıncısı TRT Spor olacak.

BANDIRMASPOR - ANTALYASPOR CANLI İZLE

Bandırmaspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

BANDIRMASPOR - ANTALYASPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ...