Manisa FK - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Manisa FK ile Bodrum FK arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda dikkat çeken sonuçlara imza atan iki ekip, Manisa'da üç puan için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Manisa FK - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, mücadelenin yayın bilgileri de netleşti. İşte Manisa FK - Bodrum FK maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.