Manisa FK - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Manisa FK ile Bodrum FK arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ligde geride kalan haftalarda dikkat çeken sonuçlara imza atan iki ekip, Manisa'da üç puan için kozlarını paylaşacak. Futbolseverler karşılaşma öncesinde "Manisa FK - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, mücadelenin yayın bilgileri de netleşti. İşte Manisa FK - Bodrum FK maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.
Manisa FK - Bodrum FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Manisa FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi öncesinde futbolseverler, "Manisa FK - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Manisa FK, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada üç puan hedeflerken Bodrum FK ise zorlu Manisa deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşma öncesinde mücadeleye ilişkin tarih, saat ve yayın bilgileri belli oldu.
MANİSA FK - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Manisa FK - Bodrum FK maçı 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.
MANİSA FK - BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.
MANİSA FK - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği Manisa FK - Bodrum FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANİSA FK - BODRUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Karşılaşmada Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak'ın yardımcılıklarını Esra Arıkboğa ve Ömer Lütfü Aydın yapacak. Dördüncü hakem ise Cantürk Kılıç olacak.
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