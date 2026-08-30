CANLI | Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Turka Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İki takım da kritik karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde "Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve maç öncesi merak edilenler.
Esenler Erokspor - Iğdır FK maçını takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Turka Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelenin başlama saatini ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun programına göre Esenler Erokspor - Iğdır FK karşılaşması 30 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı stat ise Esenler Erokspor Stadyumu olarak açıklandı. İşte, Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı detayları...
ESENLER EROKSPOR - IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merak ettiği Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
ESENLER EROKSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ESENLER EROKSPOR - IĞDIR FK CANLI İZLE
Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT Spor üzerinden resmi yayını izleyebilecek. Maçın yayın bilgileri karşılaşma öncesinde güncel yayın akışlarında da yer alıyor.
TURKA ESENLER EROKSPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN