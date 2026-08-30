CANLI | Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı Turka Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadeleyle devam ediyor. İki takım da kritik karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Futbolseverler ise maç öncesinde "Esenler Erokspor - Iğdır FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın tarihi, saati, yayın kanalı ve maç öncesi merak edilenler.