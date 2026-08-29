Mardin 1969 Spor-Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Mardin 1969 Spor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Mardin'de oynanacak olan mücadele öncesi taraftarlar, "Mardin 1969 Spor-Vanspor FK maçı ne zaman, nerede ve saat kaçta?" araştırmaları yapıyorlar. İşte tüm detaylar...