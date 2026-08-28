Muğlaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Muğlaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Muğlaspor - Boluspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
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Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 4. hafta maçında Muğlaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Peki, Muğlaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MUĞLASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Muğlaspor - Boluspor maçı 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak ve TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.