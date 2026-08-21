Fatih Karagümrük-Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 3. hafta heyecanında Fatih Karagümrük ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını kazanarak 6 puanla zirve yarışında yer alan yeşil-beyazlılar, İstanbul deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Mücadelenin yayın saati ve kanalı belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. İlk iki haftayı 6 puanla tamamlayan ve üst sıralarda yer alan Bursaspor, İstanbul deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sezona 3 puanla başlayan Fatih Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Futbolseverler mücadele öncesinde Fatih Karagümrük - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük ile Bursaspor arasındaki Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşması, 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.

İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da 3 puan için sahaya çıkacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-BURSASPOR MAÇIHANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Bursaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi televizyon ekranlarından herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

FATİH KARAGÜMRÜK-BURSASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak mücadele, İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmada iki takımın da 3 puan mücadelesi futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

BURSASPOR 6 PUANLA ÜST SIRALARDA

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Bursaspor, ilk iki haftada oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

İki maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise gol görmedi. 6 puan toplayan Bursaspor, +3 averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

Bursaspor, Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak 3'te 3 yapmak ve zirve takibini sürdürmek istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 3 PUANLA 11.SIRADA

Ev sahibi Fatih Karagümrük ise ilk iki haftada bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

İstanbul temsilcisi bu karşılaşmalarda 2 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Topladığı 3 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Bursaspor karşısında kazanarak puanını 6'ya yükseltmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşma 21 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da başlayacak.