Manisa FK-Van Spor SK maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Manisa FK ile Van Spor SK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Selami Coşkun yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Cevdet Göç'ün çalıştırdığı takım ise zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Manisa FK-Van Spor SK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
Manisa FK-Van Spor SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı Manisa FK ile Van Spor SK arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Manisa FK, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Van Spor SK ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
Manisa FK-Van Spor SK MAÇI NE ZAMAN?
1. Lig'in ilk haftası kapsamındaki Manisa FK-Van Spor SK maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Manisa FK-Van Spor SK MAÇI SAAT KAÇTA?
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Manisa FK-Van Spor SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği Manisa FK-Van Spor SK maçı TRT Türk ekranlarından canlı yayınlanacak.
👉Manisa FK-Van Spor SK MAÇI CANLI İZLE👈