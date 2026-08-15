Manisa FK-Van Spor SK maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Manisa FK ile Van Spor SK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Selami Coşkun yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Cevdet Göç'ün çalıştırdığı takım ise zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Manisa FK-Van Spor SK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!