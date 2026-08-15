Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK CANLI | Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mustafa Er yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım ise zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!