Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK CANLI | Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mustafa Er yönetimindeki ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedeflerken, Kenan Koçak'ın çalıştırdığı takım ise zorlu deplasmandan en az bir puanla dönmek istiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı performanslar sergileyen iki takımın ilk hafta mücadelesi, ligin açılış haftasının çekişmeli karşılaşmalarından biri olacak. Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının tarihi, saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde!
Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı Bursaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadeleyle devam edecek. Sezonun ilk haftasında sahaya çıkacak iki takım da lige moralli bir başlangıç yapabilmek için galibiyet arayacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Bursaspor, taraftar desteğini arkasına alarak üç puana ulaşmayı amaçlarken, Alagöz Holding Iğdır FK ise deplasmanda alacağı sonuçla sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. İşte mücadelenin detayları!
Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI NE ZAMAN?
1. Lig'in ilk haftası kapsamındaki Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 15 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI SAAT KAÇTA?
Atatürk Spor kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği Bursaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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