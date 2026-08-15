İstanbulspor ile Bodrum FK Esenyurt'ta yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK 2-2 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki ekip, 2-2 berabere kaldı.

İstanbulspor'un golleri 3. dakikada İlian İliev ve 21. dakikada Yusuf Ali Özer'den gelirken Bodrum FK'nın golleri, 77. dakikada Florian Loshaj ve 79. dakikada Ege Bilsel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte iki ekip, ligdeki ilk puanlarını almış oldu.

TRENDYOL 1. LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol 1. Lig'de gelecek hafta İstanbulspor, Vanspor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Muğlaspor'u ağırlayacak.