Bursaspor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi tek golle yendi

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Bursaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yi 1-0 yendi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Bursaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.



Konuk ekipte Alperen Selvi 73. dakikada kırmızı kart gördü.



Ligin sonraki haftasında Bursaspor, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Alagöz Holding Iğdır FK ise sahasında Metro Holding Kayserispor'u ağırlayacak.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Ozan Ergün, Enes Berk Güçlü, Burak Sami Şad

Bursaspor: Kerem Matışlı, Barış Gök (Dk. 70 Bayramov), Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Boutrah, Elitin, Soner Aydoğdu (Dk. 62 Eyüp Akcan), Halik Akbunar (Dk. 83 Baker), Lincoln (Dk. 83 Baran Başyiğit), Iheanacho (Dk. 83 Emir Kaan Gültekin)

Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Soner Gönül (Dk. 62 Alperen Selvi), Kouagba, Alim Öztürk, Hüseyin Karabey, Doğan Erdoğan (Dk. 82 Efe Kaan Şıhlaroğlu), Gökcan Kaya, Crociata, Hotic (Dk. 62 Bacuna), Afena-Gyan (Dk. 77 Özder Özcan), Arda Çolak (Dk. 46 Tanque)

Gol: Dk. 16 Iheanacho (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kart: Dk. 90+4 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)