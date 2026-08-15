Manisa FK, Vanspor FK'ya karşı evinde gol olup yağdı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK, Vanspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa FK ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manisa FK, Vanspor FK'yı 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikada Cheikne Sylla, 20. ve 51. dakikalarda Julien Anziani, 25. dakikada Jonathan Lindseth kaydetti. Vanspor FK'nın tek golü ise 69. dakikada Ozan Can Kökçü kaydetti.

Maçın 82. dakikasında Ozan Can Kökçü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+1. dakikada ise Manisa FK, Cheikne Sylla ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, lige 2'de 2 yaparak başladı. Vanspor FK ise ilk iki maçında puanla tanışamadı.