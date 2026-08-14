Turka Esenler Erokspor, SMS Grup Sarıyer'e karşı 90+5'te puanı kurtardı!
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde Turka Esenler Erokspor ile SMS Grup Sarıyer 1-1 berabere kaldı.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Süleyman Bahadır, Uğur Sarı, Demirhan Emir
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Onur Ulaş, Claro, Enes Alıç (Dk. 83 Erkan Kaş), Buljubasic, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Recep Niyaz (Dk. 62 Janvier), Mikail Okyar (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Zeqiri (Dk. 83 Muhammet Harun Genç), Samudio
SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Attamah, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 89 Eren Karadağ), Poko (Dk. 90 Tunahan Ergül), Doğan Can Davas (Dk. 74 Emre Yeşilyurt), Efecan Karaca (Dk. 90 Dalo), Eze (Dk. 63 Batuhan Kör)
Goller: Dk. 87 Batuhan Kör (SMS Grup Sarıyer), Dk. 90+5 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Recep Niyaz, Dk. 48 Onur Ulaş, Dk. 75 Buljubasic (Turka Esenler Erokspor), Dk. 25 Silva, Dk. 61 Caner Osmanpaşa (SMS Grup Sarıyer)