Trendyol 1.Lig'in 36. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya geldi.
Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta Alagöz Holding Iğdır FK ile Atko Grup Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Alagöz Holding Iğdır FK'nin golü 50. dakikada Alperen Selvi'den gelirken Atko Grup Pendikspor'un golünü 55. dakikada Denic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Alagöz Holding Iğdır FK 49 puanla 12. sırada yer alırken Atko Grup Pendikspor 59 puanla 6. sırada yer aldı ve play-off yarışını sürdürdü.